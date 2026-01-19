 Akhannouch s’entretient à Rabat avec une délégation du Congrès américain

Au début de la réunion, M. Akhannouch a passé en revue les grandes réformes et les initiatives pionnières engagées par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. Il a salué par la même occasion la position constante des États-Unis soutenant le plan d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud.

Les deux parties se sont félicité de la dynamique croissante des échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique, soulignant que le Maroc est à même de s’ériger en hub pour les investissements américains dans la région, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

L’entrevue a également permis de rappeler les relations historiques séculaires unissant les deux pays amis, depuis la signature en 1787 du Traité de paix et d’amitié maroco-américain, le plus ancien document liant les États-Unis à un autre pays.