Soudan du Sud : l’ONU alerte sur un regain des tensions sur fond de situation humanitaire « désastreuse »

L’ONU est “profondément préoccupée” par d’importants affrontements militaires opposant des forces armées alignées sur les principales parties à l’accord de paix, notamment dans les États de Jonglei (est) et d’Équatoria oriental (sud), a déclaré à New York le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq. Cette recrudescence des combats, qui inclut des bombardements aériens de zones civiles, intervient après des tentatives de s’écarter du cadre prévu par l’Accord de paix revitalisé, a-t-il précisé.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), la reprise des hostilités à Jonglei au cours de la semaine écoulée a aggravé une situation humanitaire déjà “désastreuse”, marquée par une insécurité alimentaire aiguë, des épidémies récurrentes et des inondations catastrophiques.

D’après les autorités sud-soudanaises, plus de 180.000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été contraintes de fuir leurs foyers dans cet État depuis le mois de décembre, a indiqué M. Haq. OCHA déplore, a-t-il poursuivi, que les restrictions imposées aux déplacements aériens, fluviaux et routiers dans plusieurs régions entravent l’acheminement de l’aide humanitaire vitale.

Face à cette situation, l’ONU a exhorté les parties au conflit au Soudan du Sud à “cesser immédiatement les hostilités, à apaiser les tensions et à promouvoir la réconciliation et la paix par un dialogue inclusif”, conformément à l’accord de paix en vigueur.