Pandémie: la Fondation Esprit de Fès attend le feu vert des autorités pour fixer les dates de son calendrier culturel

Lors de ce Conseil d’administration et de l’Assemblée générale ordinaire, les membres présents ont approuvé à l’unanimité les comptes de la Fondation, certifiés sans réserve par le Commissaire aux Comptes, le Cabinet PriceWaterhouse.

Ils ont par ailleurs débattu des “perspectives futures en toute transparence, dans une ambiance d’écoute mutuelle, de cordialité et avec un esprit constructif”, indique un communiqué de la Fondation.

Les membres du Conseil d’administration ont noté avec satisfaction la mise à profit de cette période de transition liées à la pandémie Covid-19 pour procéder à une refonte des organes de gestion de la Fondation et de ses structures de fonctionnement.

Ses statuts ont ainsi été modifiés, son bureau renouvelé, un nouveau directeur artistique et un comité culturel et artistique désignés.

La relation avec les présidents des collectivités territoriales concernées a été aussi revue à travers la création d’un Comité Institutionnel Consultatif (C.I.C) où ils seront représentés. Cette évolution permettra à la Fondation Esprit de Fès de demeurer une institution au service de toute la communauté.

Ainsi Conseil d’Administration, C.I.C, partenaires œuvreront tous ensemble avec la Fondation Esprit de Fès, aux objectifs suivants :

Initier et coordonner les efforts de tous les acteurs en prenant la culture pour levier afin de favoriser le développement culturel de la ville de Fès et de sa Région et notamment le développement de son tourisme culturel.

Promouvoir l’image de la ville de Fès en tant que destination culturelle au niveau national et international et plus largement celle du Maroc, au moyen du label « Spirit of Fez » qui sera diffusé dans le monde entier.

» qui sera diffusé dans le monde entier. Initier, créer et développer toute activité ou programme, de nature à promouvoir au niveau national et international, l’image de Fès comme centre de paix et de dialogue des cultures, des religions et des civilisations.

Le Conseil d’administration a aussi décidé d’ouvrir l’adhésion à la Fondation à des nouveaux membres ; des jeunes, nos compatriotes résidents à l’étranger, des professionnels marocains et étrangers de la culture, … en vue d’un rayonnement encore plus fort des activités de la Fondation Esprit de Fès.

Grâce à l’initiative du président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, un nouvel événement de grande envergure, le « Festival of Education and Sciences at Fez ([email protected]) » verra le jour avec plusieurs partenaires dont la Fondation Esprit de Fès.

En ce qui concerne le déroulement de ses activités culturelles pour 2021, le conseil d’administration compte tenu des priorités et des conditions sanitaires n’annonce aucun calendrier, tant que les autorités compétentes n’en donneront pas l’accord.

“La Fondation Esprit de Fès, qui a toujours bénéficié du patronage royal, et du soutien des institutionnels de la ville de Fès et de ses partenaires, continuera avec sérénité conformément aux orientations de son conseil d’administration, la préparation et la programmation de ses activités culturelles, contribuant ainsi au rayonnement international du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Fès et de sa Région, des valeurs de tolérance et de dialogue des religions et des cultures que notre pays incarne”, souligne le communiqué.

Le président de la Fondation Esprit de Fès, les membres du conseil d’administration et du Bureau ont par ailleurs exprimé leur profonde gratitude et reconnaissance au Roi Mohammed VI pour le lancement de la campagne nationale de vaccination, le Maroc étant le premier pays africain en la matière.