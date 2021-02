Les effets signalés ne remettent pas en cause la sécurité des vaccins Pfizer et Astrazeneca (Agence française du médicament)

L’Agence française du médicament ne remet pas en cause la sécurité de deux vaccins anti-covid 19, celui de Pfizer et celui d’Astrazeneca, mais l’apparition de cas d’hypertension artérielle et de syndromes grippaux nécessite une vigilance accrue.