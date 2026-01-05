Nicolas Maduro plaide non coupable devant un tribunal de New York

« Je suis innocent, je ne suis pas coupable », a dit Maduro devant le tribunal. Son épouse, capturée également, a aussi plaidé non coupable à New York, selon des médias américains.

Le président vénézuélien devra répondre des chefs de « complicité de narcoterrorisme, de complot en vue d’importer de la cocaïne, de possession d’armes automatiques et d’engins destructeurs, et de complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis ».

En compagnie de son épouse, Maduro a été ramené samedi soir à bord d’un avion à New York, quelques heures seulement après sa capture au Venezuela. Il avait d’abord été embarqué à bord du navire de guerre américain « USS Iwo Jima », déployé en mer des Caraïbes, avant d’être transféré à bord d’un avion vers les Etats-Unis.

Lors d’une conférence de presse samedi, le président américain Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient « diriger » la transition au Venezuela. « Nous allons diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse », a dit le chef de l’exécutif US.

Baptisée « Absolute Resolve », l’opération militaire américaine, qui a mobilisé plus de 150 avions, représente l’intervention américaine la plus importante en Amérique latine depuis l’intervention US au Panama et la capture de son dirigeant, Manuel Noriega, en janvier 1990.