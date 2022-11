Mondial-2022 : la sélection marocaine est prête pour obtenir un résultat positif face à la Croatie (Walid Regragui)

Le sélectionneur marocain Walid Regragui a indiqué que les joueurs de la sélection marocaine sont prêts à obtenir un résultat positif face à la Croatie lors du match qui oppose les deux équipes, mercredi, au stade “Al-Bayt”, pour le compte de la première journée du groupe F de la Coupe du monde Qatar 2022.

Il a ajouté lors d’une conférence de presse que tous les joueurs sont prêts pour disputer ce match et faire des efforts afin de montrer un bon niveau et obtenir un résultat positif qui ravit les supporters marocains.

La sélection nationale est consciente de la responsabilité qui lui incombe pour disputer un match de haut niveau et aspire à s’imposer malgré la difficulté de la rencontre, a-t-il poursuivi.

Le match sera difficile contre le vice-champion du monde qui dispose de joueurs qui évoluent dans de grands championnats, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il se focalise sur le travail au sein de l’équipe nationale plutôt que sur l’équipe croate, qui est l’une des meilleures équipes de ce mondial.

Il a noté que l’obtention d’un résultat positif dans cette rencontre dépend d’une bonne performance des joueurs et de l’efficacité devant les buts, étant donné que le match sera tactique.

Relevant que ses joueurs ont bien préparé cette rencontre, le sélectionneur national a estimé que le soutien des supporters marocains représente une forte motivation pour le groupe pour décrocher la victoire.

Le capitaine de l’équipe nationale, Ghanem Saïss a, de son côté, affirmé que le match de l’équipe nationale contre la Croatie est d’une grande importance car il sera déterminant pour la suite de la compétition, soulignant que les joueurs sont résolus à jouer un bon match et à réaliser un bon résultat pour rendre heureux le public marocain.

Les joueurs sont bien conscients de l’importance du premier match de la compétition, qui doit se jouer loin de la pression, a-t-il noté, relevant que la bonne ambiance au sein du groupe et sa cohésion seront un catalyseur pour gagner face à la Croatie.

Il a ainsi souligné la détermination de la sélection nationale et son enthousiasme pour faire un grand match contre une équipe forte et expérimentée.

Les Lions de l’Atlas ont effectué mardi matin la dernière séance d’entraînement avant le match contre la Croatie qu’ils affronteront pour leur entrée en lice en Coupe du monde, mercredi au stade Al Bayt à Al Khor (11h00 heure Maroc).

En plus du Maroc et de la Croatie, le groupe F comprend également la Belgique et le Canada.