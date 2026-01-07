Ministre sud-africain : « La CAN 2025 au Maroc est la meilleure de l’histoire »

Le Ministre sud-africain des Sports Gayton McKenzie a adressé des félicitations chaleureuses au Maroc pour l’organisation de la CAN 2025, tout en critiquant vertement les propos de son sélectionneur national Hugo Broos.

Le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, a multiplié les compliments envers le Maroc pour l’organisation de la CAN 2025. Dans une interview vidéo diffusée en Afrique du Sud, il a déclaré : « Le Maroc pour moi a été le meilleur, chapeau à eux. C’était la plus belle Coupe d’Afrique de l’histoire, je vous assure. Tout était brillant, tout était arrangé en conséquence. Les Marocains ont réalisé un travail époustouflant et je suis extrêmement fier du Maroc, ils ont prouvé au monde que l’Afrique était prête à accueillir des événements mondiaux à nouveau. »

McKenzie a ensuite adressé une lettre officielle à son homologue marocain, saluant « la manière véritablement exceptionnelle » dont le Royaume organise le tournoi, avec des standards « réellement de niveau mondial ». Il a loué la qualité des infrastructures, la logistique des transports, la sécurité, l’hospitalité et l’accueil chaleureux du peuple marocain, affirmant que « c’est la meilleure Coupe d’Afrique des Nations que j’aie jamais vue ».

Ces éloges contrastent avec les critiques émises par le sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, qui avait déploré les conditions d’hébergement, les terrains d’entraînement et l’organisation générale, allant jusqu’à dire qu’il n’y avait « pas d’ambiance ». McKenzie n’a pas hésité à tacler son propre sélectionneur : « J’ai été très agacé par les propos du coach, je vous le dis cash : on ne va pas dans un pays et insulter ses habitants, personne ne devrait faire ça, il est dans le tort. Il restait à l’hôtel et ne sortait pas dehors. Nous étions dans les rues et nous avons vu l’ambiance. Ça ne se fait pas, on n’insulte pas devant le monde entier un peuple qui nous a accueillis à bras ouverts. Je souhaite demander pardon aux Marocains pour ces absurdités. »

Ces déclarations positives, rares dans le contexte des relations souvent tendues entre l’Afrique du Sud et le Maroc, soulignent le succès organisationnel unanimement reconnu de la CAN 2025.