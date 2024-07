Marhaba 2024 : Plus de 10.000 passagers ont transité par l’aéroport Chérif Al Idrissi d’Al Hoceima

Le chef du service d’exploitation aéroportuaire à l’aéroport d’Al Hoceima, Fouad El Khattabi, a souligné que l’aéroport continue à mettre en œuvre les mesures adoptées pour répondre aux exigences de l’opération Marhaba 2024, et ce en coordination avec les différents intervenants, afin de fournir de bonnes conditions d’accueil des passagers et des services de qualité durant les phases d’arrivée et de retour.

Concernant le projet d’extension de l’aéroport d’Al Hoceima, le responsable a précisé que le projet de développement des infrastructures aériennes de l’aéroport, lancé en août 2023 par l’Office national des aéroports (ONDA), a été achevé, notant que ce projet a permis d’étendre la piste d’envol de 2.500 mètres à 3.200 mètres de longueur.

Il a été procédé également au renforcement et l’élargissement du parking d’avions, ce qui a permis de renforcer la capacité d’accueil de l’aéroport.

Dans le cadre de ce projet, les voies de sortie de piste ont également été renforcées, en plus de la construction d’une nouvelle voie de circulation, la création de deux aires de retournement pour avions et le renouvellement des balises lumineuses.

Le projet comprend également l’élargissement du parking d’avions pour accueillir 9 avions au lieu de 4, ainsi que d’autres infrastructures, en plus du renouvellement des équipements de navigation aérienne.

Le responsable a noté que ce projet porte également sur la construction d’une nouvelle tour de surveillance aérienne, dont les travaux de réalisation ont été lancés récemment, soulignant que le coût du projet est estimé à environ 262,5 millions de dirhams.