A Tanger, des spectacles « Nostalgia » ravivent la légende d’Hercule

Des spectacles numériques ont été lancés, jeudi, sur les murs des grottes d’Hercule autour de la légende grecque d’Hercule et sa mission de cueillir des pommes d’or au jardin des Hespérides.

Ces spectacles, qui se poursuivront jusqu’au 4 septembre, s’inscrivent dans le cadre du programme « Nostalgia » lancé par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, afin de mettre en lumière, de manière innovante, plusieurs sites historiques et archéologiques.

Ils mettent en lumière la légende d’Hercule et ses douze tâches, en particulier sa mission de cueillette des pommes d’or dans le jardin des Hespérides, qui se trouvait probablement à proximité du site de « Lixus », ainsi que les défis qu’il a rencontrés pour accomplir sa tâche.

A cet égard, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, qui a supervisé l’ouverture du spectacle, accompagné du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, ainsi que de plusieurs élus et responsables régionaux et provinciaux des secteurs de la culture et du patrimoine, a souligné que le programme « Nostalgie » s’inscrit dans le cadre des efforts lancés en 2022 visant à mettre en valeur les sites historiques.

Après avoir rappelé le lancement, récemment, du spectacle théâtral “Nostalgia, les émotions d’antan”, qui aborde des étapes importantes de l’histoire de Chefchaouen, le ministre a indiqué que le spectacle des grottes d’Hercule est présenté de manière innovante, en utilisant des technologies modernes, précisant qu’il s’agit d’une oeuvre 100% marocaine, supervisée par de jeunes marocains, pour raconter à nouveau la légende d’Hercule, qui est liée à la ville de Tanger.

M. Bensaid a noté que ce spectacle répond à « une demande des habitants de Tanger pour dynamiser ce site historique, particulièrement prisé par les Marocains et les touristes du monde entier », notant que des discussions sont en cours avec des partenaires, pour maintenir la projection du spectacle au-delà des deux mois initialement prévus.

Pour sa part, le président du conseil de commune de Tanger, Mounir Laymouri, a relevé que les grottes d’Hercule représentent un site historique et une source de fierté pour la ville de Tanger, ainsi qu’une importante attraction touristique, faisant savoir que ce spectacle autour de la légende d’Hercule, présenté en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, suscitera certainement la curiosité des touristes pour en savoir plus sur cette légende et son lien avec l’histoire des Marocains et de la ville.

Il est à noter que les spectacles « Nostalgia » visent à mettre en valeur l’histoire des sites archéologiques, à travers des représentations théâtrales et artistiques visant à présenter les civilisations qui ont peuplé ces sites au cours des derniers siècles.

Cette initiative vise à permettre aux citoyens et aux visiteurs étrangers de découvrir l’histoire des sites archéologiques du Royaume de manière innovante.

Les grottes d’Hercule constituent un joyau où la nature, les vestiges et les légendes se croisent dans une harmonie unique et envoûtante, suscitant la curiosité et invitant à la découverte. Des recherches indiquent que les plus anciens vestiges de l’établissement humain dans les grottes de Ras Achakar à côté de la grotte remontent à environ 20.000 ans avant J.-C.