Le Maroc et la Corée renforcent leur coopération dans le domaine du transport

Le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du transport et de la sécurité routière a été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, et le ministre coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Sangwoo Park.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les moyens de promouvoir la coopération entre le Maroc et la Corée dans le domaine du transport en général et du transport ferroviaire en particulier. A cette occasion, M. Abdeljalil a exprimé sa volonté d’élargir cette coopération bilatérale à d’autres domaines, en particulier les secteurs de l’aviation civile, la sécurité routière, le transport maritime et la construction navale. Il a également souligné, dans une déclaration à la presse, que cette rencontre a permis de se pencher sur les moyens de renforcer la coopération et le partage d’expérience et d’expertise entre les deux parties dans le domaine du transport, notant l’intérêt porté par la Corée aux projets ferroviaires de grande envergure qui vont bientôt être lancés au Royaume. Pour sa part, M. Park a fait part de la disposition de son pays à partager avec le Maroc l’expertise coréenne dans les domaines de l’industrie et de l’infrastructure ferroviaires, notamment le transfert de compétences en matière de maintenance et de construction ferroviaire, en plus de la formation des ressources humaines. Au terme de cette réunion, M. Park a informé M. Abdeljalil de l’organisation, en septembre prochain à Séoul, d’une Conférence internationale dans le domaine de l’infrastructure. Il a aussi proposé la préparation de projets d’accords de coopération en vue de leur signature en marge de cet événement. De son côté M. Abdeljalil a informé son homologue coréen de l’organisation de la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, qui se tiendra les 18 et 19 février 2025 à Marrakech, sollicitant la participation de la Corée dans cette manifestation de haut niveau.