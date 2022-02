Les Eaux Minérales d’Oulmès certifiée parmi les “Best Places to Work” au Maroc pour l’année 2022

La certification “Best Places To Work” est décernée aux entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail et récompense la grande confiance accordée par les collaborateurs à leur management, indique Les Eaux Minérales d’Oulmès dans un communiqué, relevant que lors de l’évaluation, 86% des collaborateurs recommandent l’entreprise.

“Ces résultats illustrent les diverses actions engagées par Les Eaux Minérales d’Oulmès pour attirer, retenir et fidéliser les collaborateurs et les accompagner dans leur développement professionnel tout en assurant l’amélioration continue des processus au sein de l’entreprise”, affirme la même source.

“La certification Best Place to Work nous rend particulièrement fiers puisqu’elle vient confirmer un engagement fort de nos collaborateurs, fruit des pratiques de transparence, d’équité et de bonne gouvernance menées au sein de notre entreprise”, a indiqué Naoufel Jellal, directeur général délégué des Eaux Minérales d’Oulmès, cité dans le communiqué.

“L’une de nos plus grandes priorités est de continuer à offrir à nos collaborateurs un environnement de travail inclusif et propice au développement. En définitive, ils sont notre plus grande force”, a ajouté M. Jellal.

“Nous sommes heureux que la participation de nos collaborateurs à cette enquête anonyme ait été aussi grande, et qu’ils aient été si nombreux à déclarer leur engagement. Cela témoigne du fait que notre politique RH, et les améliorations constantes que nous lui apportons sont reconnues par nos collaborateurs et contribuent à l’épanouissement et à la performance de toutes et tous”, a déclaré, pour sa part, le directeur des ressources humaines, Alami Lachkar.

“Best Places To Work” est un programme international de certification qui récompense les meilleurs employeurs dans différent pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

Les Eaux Minérales d’Oulme s, société anonyme cotée a la bourse de Casablanca, filiale du Groupe Holmarcom, est le premier producteur et distributeur d’eaux embouteillées au Maroc. Acteur international, la socie te ope re également en Afrique subsaharienne a travers sa filiale E.T.E. située au Bénin.

Les Eaux Mine rales d’Oulme s, entreprise marocaine citoyenne vouée a l’hydratation saine et au rafraîchissement, a accompagné a travers ses marques emblématiques trois générations de marocains dans leur quotidien. Depuis près de 90 ans, Les Eaux Mine rales d’Oulme s innove continuellement pour offrir des produits de qualité supérieure, suivant des normes internationales strictes.

Le groupe est engagé dans une croissance durable et responsable, et a fait de la réduction de son empreinte environnementale une priorité au cœur de sa mission d’entreprise.

Forte de ses initiatives, Les Eaux Minérales d’Oulmès est membre du “Global Compact” des Nations Unies, auquel elle rend compte chaque année, des progrès réalisés en matière de contribution aux objectifs mondiaux de développement durable. L’entreprise est également détentrice du Label RSE de la CGEM depuis 2017.