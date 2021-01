Le regroupement de l’instruction des visas au Maroc suscite l’inquiétude des agents consulaires locaux marocains

Dans un rapport présenté mardi 12 janvier devant l’Assemblée nationale sur la politique de délivrance des visas par la France, les deux députés, M’Jid El Guerrab et Sira Sylla, regrettent notamment que le sécuritaire pèse de manière excessive sur la politique des visas et abordent également ls effets du regroupement de l’instruction des visas au Maroc sur les agents consulaires locaux marocains.

Selon le rapport, l’activité « visa » des six consulats généraux de France au Maroc sera recentrée sur deux pôles consulaires uniquement. Les services des visas de Tanger et de Fès seront ainsi regroupés sur la plateforme de Rabat tandis que les services d’Agadir et de Marrakech relèveront désormais de Casablanca.