Le Policy Center for the New South, think tank marocain dont le siège est à Rabat, accueillera la 9e édition de la Conférence annuelle africaine sur la paix et la sécurité (APSACO) les 19 et 20 juin 2025.

Le Policy Center for the New South organise la 9e édition de l’APSACO consacrée à l’Afrique face aux incertitudes

Sous la direction de Karim El Aynaoui, président exécutif du PCNS, cette conférence a réuni acteurs politiques, chercheurs, membres de la société civile et professionnels afin d’encourager les échanges sur la paix et la sécurité en Afrique.

Le but escompté était d’examiner la place stratégique du continent dans le contexte international, en se concentrant sur le thème « L’Afrique face aux incertitudes globales », un sujet d’une brûlante actualité.

Le paysage international en constante mutation, caractérisé par une escalade des tensions entre puissances majeures, l’émergence de nouvelles menaces à la sécurité et les réalignements géopolitiques, proposera à l’Afrique non seulement des défis, mais surtout des opportunités. Au fil du temps, le continent est devenu un intervenant de plus en plus affirmé dans la gouvernance mondiale, les structures de sécurité et les stratégies économiques, comme le soulignent les panels animés par des « senior fellows » du PCNS tels que Mounia Boucetta, Nouzha Chekrouni, Abdelhak Bassou et Kidane Kiros.

Cette édition de l’APSACO se penchera sur l’autonomie de l’Afrique face à ces mutations mondiales. Les panels aborderont les réactions du continent face aux changements des politiques américaines, à la concurrence d’influence entre puissances émergentes et traditionnelles, ainsi qu’aux exigences stratégiques dans un monde de plus en plus multipolaire.

Parmi les panélistes figurent notamment Stevens Mogkalapa, ancien ministre fantôme des Affaires étrangères d’Afrique du Sud, Henry Pambi Sini, directeur adjoint du renseignement au Centre national nigérian de lutte contre le terrorisme, et Helio Sanches, ancien secrétaire général du gouvernement du Cap-Vert. Les discussions se sont concentrées sur la robustesse des systèmes africains de paix et de sécurité, l’efficience des stratégies de défense et la possibilité de construire un discours intellectuel et géopolitique autonome.

L’APSACO 2025, au-delà d’une simple évaluation, aspire à stimuler des dialogues sur comment l’Afrique pourrait améliorer sa résilience stratégique, renforcer ses institutions de gouvernance et de sécurité, et redéfinir sa place dans un monde en constante évolution. L’impératif d’une réplique africaine ne dépendra pas d’un ajustement passif, mais de l’établissement d’une vision dynamique et cohérente pour l’avenir du continent, un défi sécuritaire crucial que Karim El Aynaoui, Nouzha Chekrouni et Kidane Kiros traiteront lors des panels de clôture. Cette conférence promet d’être un point de convergence crucial pour établir les priorités africaines en réponse aux enjeux mondiaux.