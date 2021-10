Le Royaume du Maroc et la République Dominicaine se sont engagés, lundi, à poursuivre leurs efforts pour développer les flux commerciaux bilatéraux et promouvoir les investissements.

Le Maroc et la république Dominicaine veulent accroître les opportunités commerciales et le flux des investissements

Dans une déclaration commune rendue publique à l’issue d’une réunion bilatérale par visioconférence entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures de la République Dominicaine, M. Roberto Alvarez, les deux parties ont souligné “l’importance du renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays et se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour développer les flux commerciaux bilatéraux et promouvoir les investissements“, mettant en avant le potentiel de croissance existant.

Les deux ministres ont convenu de convoquer, dans les meilleurs délais possibles, la 1ère réunion du Groupe de travail mixte pour le renforcement du commerce, des investissements et de la chaîne de production, afin d’accroître les opportunités commerciales et d’explorer le potentiel de diversification des liens commerciaux et d’investissement entre les deux pays, ajoute la même source.

Après avoir exprimé leur grande satisfaction quant aux excellentes relations existant entre le Royaume du Maroc et la République Dominicaine, fondées sur des liens forts d’amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération, ainsi que sur des valeurs et des intérêts partagés, renforcés par la visite de du roi Mohammed VI en République Dominicaine en 2004, les deux responsables se sont félicités de l’Accord conclu en juin 2019 entre les deux pays, portant sur l’exemption réciproque de visa touristique et d’affaires pour les ressortissants des deux pays, entré en vigueur le 14 juillet 2021.

Les deux parties se sont aussi engagées à promouvoir et à diversifier leur coopération dans le cadre du développement d’une coopération Sud-Sud fructueuse et mutuellement bénéfique, le Maroc constituant “un pont naturel” entre l’Amérique Latine et le monde Arabe-Afrique et la République Dominicaine “une porte d’entrée” et “une plateforme” vers l’Amérique Latine et les Caraïbes, relève la déclaration.

Par ailleurs, le gouvernement du Royaume du Maroc a exprimé son soutien aux réformes politiques et institutionnelles menées par le gouvernement de la République Dominicaine en vue de renforcer les systèmes démocratiques, la croissance économique et le bien-être durable de son peuple.

Dans ce contexte, les deux parties se sont engagées à se soutenir mutuellement pour le renforcement et la consolidation des institutions, à travers un échange d’expériences et de bonnes pratiques, indique la déclaration commune.

Pour sa part, la République Dominicaine a félicité le Royaume du Maroc pour “les conditions démocratiques excellentes” dans lesquelles se sont déroulées les dernières élections générales, régionales et locales en septembre 2021, ainsi que la “forte participation” enregistrée au niveau national, et plus particulièrement dans les provinces du Sud du pays.

Cette réunion virtuelle entre MM. Bourita et Alvarez fait suite à la dernière réunion tenue entre les deux parties en juin 2019, à Saint-Domingue, et s’inscrit dans le cadre d’une volonté commune de poursuivre un dialogue politique continu pour renforcer les relations bilatérales et donner un nouvel élan à la coopération dans divers domaines d’intérêt commun.

A cette occasion, les deux parties ont souligné les nombreuses réalisations importantes ayant marqué plus de 60 ans de relations diplomatiques, célébrées conjointement le 15 décembre 2020.