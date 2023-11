Lalla Joumala Alaoui désignée « ambassadeur de l’année » par la Chambre de commerce américano-arabe

Sous le leadership du Roi Mohammed VI, Lalla Joumala Alaoui a contribué « à promouvoir davantage les relations entre le Maroc et les États-Unis », a souligné le président de la NUSACC, David Hamod, dans un communiqué.

« Son engagement en faveur de la compréhension internationale a aidé les Américains à mieux apprécier le rôle du Maroc, l’un des plus anciens alliés de l’Amérique », a souligné M. Hamod, qui a en outre mis en avant les qualités professionnelles et humaines de l’ambassadeur du Maroc.

Le Maroc et les Etats-Unis entretiennent des relations séculaires adossées à un partenariat stratégique qui connaît un développement soutenu dans tous les domaines. Cette vision commune tournée vers l’avenir a notamment favorisé la reconnaissance historique en 2022 par Washington de la souveraineté pleine et entière du Royaume sur l’ensemble de son territoire, y compris ses Provinces du Sud.

Créée en 2004, la distinction accordée à l’ambassadeur du Maroc est décernée chaque année à un membre du corps diplomatique arabe accrédité aux États-Unis en guise de reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle au développement des relations commerciales américano-arabes.

La Chambre de commerce américano-arabe a pour objectif de promouvoir, soutenir et renforcer la coopération commerciale et économique entre les États-Unis et les pays du monde arabe.