La princesse Lalla Meriem préside la cérémonie d’inauguration du Bazar de bienfaisance du Cercle diplomatique

La princesse Lalla Meriem a présidé, samedi à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat, la cérémonie d’inauguration du Bazar de bienfaisance du Cercle diplomatique, placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.

Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l’ouverture du Bazar de bienfaisance, Lalla Meriem a visité les différents stands où est exposée une panoplie de produits d’artisanat et de terroir représentant plusieurs pays des différents continents.

Cette année, une grande partie des fonds sera tout particulièrement destinée à soutenir les victimes du séisme de la région d’Al Haouz

Au terme de cette cérémonie, la princesse Lalla Meriem a posé pour une photo-souvenir avec les membres du Cercle diplomatique.

Véritable tradition, le Bazar de bienfaisance du Cercle diplomatique fait désormais partie de la vie sociale de la capitale du Royaume depuis plus d’une trentaine d’années.

Grande fête de l’amitié et de la solidarité, il réunit des milliers de personnes qui, dans une atmosphère conviviale, contribuent solidairement aux objectifs du Cercle diplomatique en faveur des plus démunis.

Le Bazar est l’activité majeure du Cercle diplomatique, dont les membres sont les conjoints de chefs de mission et des représentants d’organisations internationales, réseau actif de femmes diplomates engagées, réunis autour d’un idéal commun : aider les plus vulnérables, en cultivant les valeurs de fraternité et de générosité dans le respect des diversités culturelles et religieuses.

Cet événement constitue le levier le plus important pour obtenir les fonds indispensables au soutien des ONG marocaines qui œuvrent dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement des femmes en milieu rural.

L’édition 2023 regroupe une trentaine de pays et d’organisations internationales qui présenteront une grande variété de produits issus des quatre coins du monde – Afrique, Amérique, Asie, Europe, Moyen-Orient- exposés et vendus dans les divers stands.

Une fois de plus, cette édition connaît la participation de coopératives marocaines de femmes, un geste solidaire du Cercle diplomatique pour leur promotion dans une dynamique de coopération au développement.