Royaume-Uni : le Labour remporte l’élection partielle de Blackpool South

Le parti travailliste a remporté vendredi l’élection partielle de Blackpool South, dans le nord-ouest de l’Angleterre, avec une majorité de 7.607 voix et un écart considérable de 26% par rapport aux conservateurs. L’élection partielle de Blackpool South a été déclenchée par la démission de l’ancien député conservateur Scott Benton, qui a été suspendu du parti après avoir été pris dans une affaire de lobbying.

Le candidat travailliste, Chris Webb, a renversé une majorité de 3.690 voix pour battre le conservateur David Jones dans cette circonscription, précédemment détenue par les travaillistes de 1997 à 2019. De son côté, le parti « Reform UK » d’extrême droite a presque réussi à repousser les Tories à la troisième place, le candidat du parti, Mark Butcher, un travailleur caritatif local, ayant obtenu 3.101 voix contre 3.218 pour les conservateurs.

L’écart de 26% entre les Tories et les travaillistes est le troisième plus important dans une élection partielle depuis 1945. Il s’agit d’une « victoire spectaculaire » et du « résultat le plus important de la nuit », a réagi le chef du Labour, Keir Starmer. « C’est le seul scrutin où les électeurs ont eu la possibilité d’envoyer directement un message aux conservateurs et ce message est un vote massif en faveur du changement », a-t-il déclaré.

« Le message adressé au Premier ministre, Rishi Sunak, est clair: Il est temps de changer, il est temps d’organiser des élections générales », a-t-il poursuivi. À quelques mois des élections législatives, M. Sunak voit sa situation se compliquer, puisqu’il vient d’essuyer sa septième défaite lors d’une élection partielle depuis qu’il a pris ses fonctions en octobre 2022.

De plus, le Labour a pris le contrôle de quatre conseils, alors que le dépouillement des élections locales se poursuit en Angleterre et au Pays de Galles. Dans les résultats de la nuit de jeudi à vendredi, le parti travailliste a remporté des conseils clés à Hartlepool, Thurrock, Rushmoor et Redditch, au moment où les conservateurs ont perdu le contrôle de trois conseils.