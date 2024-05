Londres : El Khattat Yanja invite les investisseurs britanniques à tirer profit de l’offre de Dakhla-Oued Eddahab

Lors d’une conférence organisée à Londres en marge du Forum des énergies propres « Innovation Zero », M. Yanja a mis en lumière les opportunités sectorielles liées à la pêche, au tourisme, à l’industrie à haute valeur ajoutée et à l’agriculture, assurant qu’elles ouvrent la voie au renforcement d’une coopération déjà fructueuse entre le Maroc et le Royaume-Uni.

La décision de plusieurs pays d’ouvrir des consulats à Dakhla permet de développer davantage les opportunités pour les investisseurs, d’autant que le Maroc a fait du développement socio-économique de l’Afrique une priorité, a-t-il soutenu, rappelant à cet égard l’Initiative lancée par le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a relevé qu’en plus d’être la plus grande région du Maroc, Dakhla Oued Eddahab est la plus florissante en matière de développement humain, s’appuyant naturellement sur la stabilité du Maroc et son progrès rapide.

Elle occupe une position très stratégique dans l’Atlantique, avec l’un des futurs plus grands ports d’Afrique reliant Dakhla aux Amériques, à l’Europe et à l’Afrique, en tirant parti de plusieurs accords de libre-échange conclus par le Maroc, a-t-il détaillé.

Outre son potentiel indéniable dans les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et l’agriculture durable, Dakhla est un terreau d’innovation et de technologie, en phase de se transformer dans un avenir proche en une vallée technologique, a poursuivi M. Hajoui.

Pour sa part, le président du Forum, Liam Fox, est revenu sur sa visite à Dakhla en 2023, expliquant avoir été « impressionné » par les qualités de la région qui dispose d’un potentiel « époustouflant » en matière d’énergies renouvelables.

La région continue son développement pour être en mesure de profiter pleinement de ce potentiel, a observé le député britannique, citant dans ce sens le projet du port atlantique de Dakhla, qui permettra, en plus des énergies renouvelables, de développer l’industrie halieutique de la région et de renforcer la position du Maroc en tant que porte d’entrée vers l’Afrique.

Le député conservateur, Anthony Mangnall, qui a visité la région à plusieurs reprises, a fait part de son admiration pour les réalisations du Maroc, qui, selon lui, créent une multitude d’opportunités d’investissement et de coopération.

Dans ce sens, « le développement des relations commerciales avec le Maroc, doit être une priorité pour le Royaume-Uni », a estimé M. Mangnall, qui est membre du Comité des affaires et du commerce au sein du Parlement, rappelant que « le commerce fait tomber les barrières, renforce les amitiés et établit des partenariats » et qu’il est temps de renforcer davantage les relations entre les deux pays.

M. Mangnall a aussi salué l’engagement climatique du Maroc, l’essor qu’il connait dans le domaine touristique et le développement de son agriculture et de son industrie, assurant que le port de Dakhla jouera un rôle stratégique essentiel dans le libre-échange international.

La conférence, qui a été marquée par la présentation de témoignages et de succes stories d’entreprises britanniques installées dans la région, a également connu la diffusion d’un message préenregistré du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, passant en revue les avantages offerts par le Maroc, ainsi qu’un film institutionnel du Centre régional d’investissement de Dakhla Oued Eddahab.

Au sein de l’Innovation Zero, qui se poursuit jusqu’au 1er mai, la région de Dakhla Oued Eddahab occupe une place de choix, à travers un stand de plus de 80m2 qui met en avant les solutions proposées par les provinces du Sud du Royaume.