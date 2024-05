Paris : Nadia Fettah s’entretient avec le secrétaire général de l’OCDE

Ces entretiens, qui se sont déroulés en présence notamment de l’ambassadeure du Maroc en France, Samira Sitaïl, ont eu lieu à l’occasion de la participation de Mme Fettah aux travaux de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de l’OCDE (2-3 mai).

Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur le renforcement de la coopération et des relations entre le Royaume et l’organisation internationale.

Mme Fettah et M. Cormann ont évoqué également la présence du Maroc au sein des différentes institutions de l’OCDE.

En marge de sa participation à cette RCM, Mme Fettah a eu également des entretiens avec plusieurs ministres et responsables d’organisations internationales et régionales.

La RCM est, de toutes les manifestations de l’OCDE, celle qui se déroule au plus haut niveau, réunissant des ministres des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères, du Commerce et d’autres ministères des pays Membres et Partenaires de l’OCDE, et des représentants d’organisations internationales.

Cette année, la RCM se tient sous le thème “créer ensemble la dynamique du changement: mener des débats mondiaux en adoptant des approches objectives et fiables à l’appui d’une croissance durable et inclusive”.

La RCM de 2024, dont la présidence est assurée par le Japon et la vice-présidence par le Mexique et les Pays-Bas, offre aux Membres et aux non-Membres, l’occasion d’engager des discussions à haut niveau sur les enjeux décisifs auxquels la communauté internationale est aujourd’hui confrontée.