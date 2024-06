Jordan Bardella veut être « le Premier ministre de tous les Français », en cas de victoire le 7 juillet

Dans son allocution après l’annonce des résultats anticipées en France, le patron du Rassemblement national (RN) s’est ainsi présenté comme « l’unique rempart républicain et patriote », face à la gauche qu’il accuse de « faire courir un péril existentiel à notre nation », rappelant la présence du RN dans une « écrasante majorité de circonscriptions ».

Souhaitant une campagne de second tour « dans un climat apaisé », il a, comme Marine Le Pen, tenté de rassurer en affirmant qu’il « entend[ait] être le premier ministre de tous les Français, à l’écoute de chacune et de chacun […] », un « premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République, mais intransigeant sur la politique [qui sera mise] en œuvre au service de la France et au service des Français ».

Jordan Bardella a en outre appelé les électeurs à « rester mobilisés dans un ultime effort » pour « l’un des votes les plus déterminants de toute l’histoire de la Ve République ».