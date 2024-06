Législatives anticipées en France: le RN largement en tête, le NFP devant le camp Macron

M. Faure a ainsi annoncé qu’« aucun candidat » de gauche ne doit se maintenir « dès lors qu’il y a un risque de faire élire un candidat de l’extrême droite ». « Il n’y aura aucune exception », a-t-il assuré.

Sur de TF1, l’eurodéputé LR François-Xavier Bellamy est revenu sur l’annonce des Républicains – hors Eric Ciotti et ceux qui ont fait alliance avec le RN – de ne pas donner de consignes de vote au second tour. « Nous croyons à la conscience des Français et nous ne croyons pas que nous puissions disposer de leurs voix. Je crois qu’aucun candidat n’est propriétaire des voix des gens qui lui ont fait confiance », a expliqué M. Bellamy. Pour l’élu LR, « le danger qui guette notre pays aujourd’hui, c’est l’extrême gauche ».