Macron appelle à un rassemblement «démocrate et républicain» face au RN

« Face au Rassemblement national, l’heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour », a-t-il appelé, au sujet de désistements en vue du second tour en cas de potentiel victoire de candidats RN.

Les candidats qualifiés pour le second tour ont jusqu’à 18 heures mardi pour valider leur inscription en préfecture.

le Rassemblement national (RN) a largement dominé les scrutins. Avec un score oscillant de 34,2 % des voix, le parti dirigé par Jordan Bardella et Marine Le Pen, accompagné de ses alliés, a surpassé le Nouveau Front populaire (NFP) de gauche et le camp d’Emmanuel Macron.