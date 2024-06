Présidentielle: Le président mauritanien sortant El Ghazouani est largement en têt

Le président mauritanien sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est largement en tête après le dépouillement d’environ 90% des suffrages exprimés lors de l’élection présidentielle de samedi.

M. El Ghazouani, un militaire de carrière de 67 ans, détient plus de 55% des voix sur un taux de dépouillement d’environ 90%, selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) qui publie en continu, bureau par bureau, les résultats du scrutin

La Ceni a jusqu’à lundi soir pour prononcer les résultats définitifs provisoires. M. Ghazouani a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche que « seule la Ceni est en droit de publier (les résultats) et nous devons l’attendre ».

Le taux de participation se situe autour de 55%, selon la Ceni.

Au cours de la campagne électorale, M. Ghazouani s’est présenté comme le garant de la stabilité de la Mauritanie qui n’a plus connu d’attaque jihadiste sur son sol depuis 2011 alors qu’elles abondent au Mali voisin et ailleurs au Sahel.

Il a fait de l’aide aux plus démunis et à la jeunesse un de ses chantiers prioritaires. En Mauritanie, les moins de 35 ans, qui représentent plus de 70% de la population, partent de plus en plus vers l’Europe ou les Etats-Unis, poussés par l’espoir d’une vie meilleure.