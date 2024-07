Eric Ciotti : « Nous voulons restaurer des relations d’amitié et de confiance avec le Royaume du Maroc »

Le président du parti Les Républicains (LR), Eric Ciotti, a déclaré dimanche soir que « Si nous gagnons, nous voulons restaurer des relations d’amitié et de confiance avec le Royaume du Maroc ».

Allié du Rassemblement national, Eric Ciotti a souligné que si son camp, arrivé en tête avec 33,15 % au premier tour des législatives anticipées, remporte les élections dimanche 7 juillet, il s’attèlera à restaurer les relations entre la France et le Maroc.

« Si nous gagnons, nous voulons restaurer des relations d’amitié et de confiance avec le Royaume du Maroc qui est un grand pays, une grande démocratie pour laquelle j’ai beaucoup de respect et beaucoup d’amitié et de considération », a-t-il dit.

« C’est un enjeu important de rétablir ces relations », a-t-il souligné.

En visite au Maroc en mai 2023 à la tête d’une délégation du parti LR comprenant Rachida Dati, Michelle Tabarot et Ronan Le Gleut, Eric Ciotti avait déclaré: « Notre déplacement témoigne de la volonté d’un grand parti français, Les Républicains, qui a donné cinq présidents de la République à la France, de dire que ce lien fondé sur une histoire commune, sur une amitié puissante et forte ne devait pas être abimé, altéré. »

Dans une interview accordée à l’hebdomadaire « Tel Quel » à l’occasion de cette visite, il avait également affirmer « adhèrer à la solution d’autonomie » proposée par le Royaume.

« Ma position est très claire (…) Je reconnais cette souveraineté », a souligné Eric Ciotti, rappelant avoir tenu à exprimer très clairement la souveraineté marocaine sur le Sahara, il y a plusieurs années, notamment dans le cadre du processus de désignation du candidat LR à l’élection présidentielle de 2017 où il a concouru.

Évoquant l’initiative marocaine d’autonomie, il avait fait valoir que cette solution marque la volonté des Marocains de trouver une forme de compromis acceptable par tous, faisant observer qu’elle est d’autant plus louable que ce qui a été accompli dans la région du Sahara est tout à fait remarquable.

« Des investissements colossaux y ont été déployés. Tous ceux qui s’y sont rendus me l’ont rappelé », avait-il ajouté, soulignant que les populations locales adhèrent au processus engagé par le Maroc dans une région en pleine expansion. « Ce qu’ont accompli les autorités marocaines est une réussite. »