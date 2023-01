Coopération économique Maroc-Espagne : quatre questions au président de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales, Antonio Garamendi

1/ Comment évaluez-vous l’état actuel des relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Espagne ?

Le Maroc est la principale destination des investissements espagnols en Afrique. Il accueille plus d’un tiers de tous les investissements directs espagnols destinés au continent africain. L’Espagne disposait d’un stock d’investissements au Maroc de 1.944 millions d’euros en 2020 (dernières données disponibles) et compte quelque 524 filiales de sociétés espagnoles et quelque 670 entreprises espagnoles, détenant plus de 10% du capital de sociétés marocaines de droit marocain.

2/ Les positions géostratégiques du Maroc et de l’Espagne font des deux pays des partenaires stratégiques dans de nombreux domaines. Quels sont les outils et les secteurs qui peuvent donner une impulsion aux liens économiques bilatéraux ?

Les relations économiques entre l’Espagne et le Maroc reposent sur une relation de complémentarité basée sur l’insertion dans la même chaîne de valeur. Le secteur des composants automobiles en est un bon exemple. D’autres secteurs d’opportunité, qui sont de plus en plus pris en compte par les entreprises espagnoles au Maroc, sont les énergies renouvelables, tant éoliennes que photovoltaïques, le secteur de l’approvisionnement et du traitement de l’eau, le transport et le secteur aéronautique et aérospatial, entre autres.

3/ La forte présence des entreprises espagnoles au Maroc ne cesse de croître. Quelle valeur ajoutée apportent-elles aux relations entre les deux pays ?

Les entreprises espagnoles considèrent le Maroc comme un pays stratégique, d’où leur vocation à y rester, principalement en raison de sa proximité géographique, de sa stabilité politique et de la sécurité juridique qu’offre le pays.

Pour les entreprises espagnoles, la valeur ajoutée des relations entre les deux pays se caractérise par le potentiel existant entre deux économies présentant un haut degré de complémentarité et les grandes possibilités et opportunités de développement des affaires, tant en termes de commerce que d’investissement et de finance dans les deux pays.

4/ Le Maroc est un investisseur majeur en Afrique et l’Espagne tend à explorer cette voie. Le Maroc peut-il être un pont pour les entreprises espagnoles afin de renforcer leur présence sur le continent ?

Le Maroc est la principale porte d’entrée de l’Afrique, en tant que plateforme logistique et financière régionale pour le marché subsaharien, grâce à sa situation géographique stratégique, son haut niveau de développement et son adhésion à l’Union africaine. Pour toutes ces raisons, les entreprises espagnoles, et en particulier les PME, grâce au fait que le Maroc est la principale porte d’accès à l’Afrique, ont pu bénéficier et élargir leurs opportunités d’affaires et d’investissement sur le continent africain.