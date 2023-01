Maroc-Espagne : 2023, l’année du renouveau économique

Après avoir surmonté les dernières vicissitudes diplomatiques, les deux Royaumes semblent plus que jamais déterminés à ouvrir une nouvelle page de leur histoire commune, dans le cadre d’une approche fondée sur la complémentarité et la convergence des intérêts.

Cette nouvelle dynamique entérinée en avril dernier, à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, s’attache à donner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays, et une vision plus intégrée et dynamique des liens économiques.

Bien que multidimensionnelles, les relations hispano-marocaines se sont toujours distinguées par une coopération économique exceptionnelle, faisant du Maroc le principal partenaire commercial de l’Espagne en dehors de l’Union européenne, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.

Avec un volume d’exportation dépassant les 70 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, l’Espagne occupe la première place du podium des pays clients du Maroc, affichant ainsi une progression moyenne annuelle de l’ordre de 12,4%, pour un volume global d’échange de 153,7 MMDH.

L’évolution des chiffres du commerce extérieur avec le voisin ibérique, qui concentre 28,3% des échanges du Maroc avec l’Union européenne, ne reflètent toutefois pas la détérioration de la balance commerciale qui se creuse de 10,3 MMDH passant de 2 MMDH en 2020 à 12 MMDH en 2021.

C’est ainsi, dans une logique d’équilibre gagnant-gagnant qu’intervient le nouveau cadre de coopération bilatérale qui prône le co-développement en faveur des deux pays, à l’heure où le Maroc s’industrialise et déploie un nouveau paradigme de l’investissement orienté vers les secteurs productifs.

Et les atouts ne manquent pas … En s’employant à s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, le Maroc a développé la plateforme industrielle la plus compétitive sur le continent africain, soutenue par des écosystèmes technologiques aux normes internationales et des acteurs de référence de l’industrie mondiale.

Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne

C’est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui a fait l’annonce, en octobre dernier, de la tenue de la RHN Maroc-Espagne, qualifiant la rencontre de “moment important de nos relations bilatérales”.

Interrompue depuis juin 2015, cette rencontre, prévue les 1er et 2 février à Rabat, portera aux fonts baptismaux le nouveau modèle de coopération multiforme que les deux pays voisins s’évertuent à sceller, ainsi que les nouveaux mécanismes de l’action économique et de l’investissement.

Le Roi Felipe VI d’Espagne, a assuré, mercredi dernier devant le corps diplomatique accrédité en Espagne, que la RHN, qui s’inscrit dans le cadre de la feuille de route convenue en avril dernier “nous permettra d’approfondir nos vastes relations bilatérales, afin de travailler ensemble sur des bases plus solides’’.

Évoquant une “nouvelle phase” des relations Maroc-Espagne, le Souverain espagnol a fait part de l’engagement des deux pays à réactiver les groupes de travail pour relancer la coopération bilatérale multisectorielle et traiter les sujets d’intérêt commun dans un “esprit de confiance et dans la concertation”.

La veille, M. Sanchez avait mis l’accent sur l’importance de la RHN pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, au même titre que le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, qui a déclaré que cette rencontre “sera un moment très important” dans les relations entre les deux pays.

En attendant les résolutions de cette rencontre, tous les voyants semblent au vert pour un renouveau des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne, deux pays indispensables l’un pour l’autre. Si la crise sanitaire a montré l’importance de la souveraineté, les soubresauts géopolitiques, eux, manifestent l’intérêt d’un multilatéralisme plus global, inclusif et équilibré.