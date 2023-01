La stabilité politique et la sécurité juridique font du Maroc la principale destination des investissements espagnols en Afrique (Pdt Patronat)

La stabilité politique et la sécurité juridique font du Maroc la principale destination des investissements espagnols en Afrique, a affirmé le président de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE, patronat), Antonio Garamendi.

”Les entreprises espagnoles considèrent le Maroc comme un pays stratégique, d’où leur vocation à y rester, principalement en raison de sa proximité géographique, de sa stabilité politique et de la sécurité juridique qu’il offre’’, a souligné M. Garamendi dans un entretien à la MAP, à l’occasion de la Réunion de Haut Niveau Maroc/Espagne.

Le Maroc est la principale destination des investissements espagnols en Afrique et reçoit plus d’un tiers de tous les investissements directs espagnols destinés au continent africain, a ajouté M. Garamendi.

L’Espagne disposait d’un stock d’investissements au Maroc de 1.944 millions d’euros en 2020 (dernières données disponibles) et compte quelque 524 filiales de sociétés espagnoles et quelque 670 entreprises espagnoles détenant plus de 10% du capital de sociétés marocaines de droit marocain, a relevé le président du Patronat espagnol, qui représente les entreprises réunies dans 4.500 associations de base, intégrées dans 225 fédérations et confédérations régionales et nationales.

Et d’insister que pour les entreprises espagnoles, la valeur ajoutée des relations entre les deux pays se caractérise par le potentiel existant entre deux économies présentant un haut degré de complémentarité et les grandes possibilités et opportunités de développement des affaires, tant en termes de commerce que d’investissement et de finance dans les deux pays.

Pour M. Garamendi, la coopération économique bilatérale est ‘’basée sur une relation de complémentaire axée sur l’insertion dans la même chaîne de valeur ; l’un des exemples est le secteur des composants automobiles.

A cet égard, a-t-il poursuivi, d’autres secteurs d’opportunité sont de plus en plus pris en compte par les entreprises espagnoles au Maroc, notamment les énergies renouvelables, tant éoliennes que photovoltaïques, le secteur de l’approvisionnement et du traitement de l’eau, le transport et le secteur aéronautique et aérospatial, entre autres.

Par ailleurs, M. Garamendi a mis l’accent sur la présence de plus en plus notable des entreprises marocaines en Afrique, ce qui constitue une valeur ajoutée pour la coopération bilatérale.

‘’Le Maroc est la principale porte d’entrée de l’Afrique, en tant que plateforme logistique et financière régionale pour le marché subsaharien, grâce à sa situation géographique stratégique, son haut niveau de développement et son retour à l’Union africaine’’, a fait remarquer le président de la CEOE.

Pour toutes ces raisons, a-t-il assuré, les entreprises espagnoles, et en particulier les PME, grâce au fait que le Maroc est la principale porte d’accès à l’Afrique, ont pu bénéficier et élargir leurs opportunités d’affaires et d’investissement sur le continent africain.