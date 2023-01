Lahcen Haddad : “Les relations avec l’UE maintenues malgré la récente résolution du PE à l’encontre du Maroc”

Invité du Forum de la MAP, tenu mardi au siège de l’agence, sous le thème “Résolution du Parlement européen : Un contournement de tous les mécanismes institutionnels de dialogue et de coordination et une politisation d’affaires qui relèvent du domaine judiciaire”, M. Haddad a souligné que le Maroc “n’a aucun problème avec l’UE et ses institutions, mais plutôt avec le Parlement européen, dont les prérogatives consistent uniquement en la prise de décisions relatives aux lois, en partenariat avec les conseils ministériels, et à l’approbation du budget.

“Le différend se pose avec certains euro-députés qui ont toujours adopté des positions hostiles au Maroc et qui ont exploité à mauvais escient la crise de la corruption au sein de l’institution législative européenne pour faire passer la résolution du parlement européen”, a-t-il expliqué, se disant sidéré par la position “étrange” de certains Libéraux français.

Après avoir réaffirmé le maintien des relations entre le Maroc et l’Union européenne, ce consultant international en développement social a salué le rapport “positif” publié récemment par la Commission européenne et dans lequel elle confirme que les habitants des provinces du Sud du Royaume bénéficient pleinement du partenariat Maroc-UE. Par rapport aux relations avec les autres institutions de l’UE, le professeur universitaire a relevé que le Maroc poursuit son action et sa coordination avec le Conseil du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement, qui définit les politiques générales et les priorités, ainsi qu’avec les conseils ministériels sectoriels qui adoptent les lois et coordonnent les politiques, outre la Commission européenne, qui représente les intérêts communs de l’UE et qui est habilité à faire avancer les législations.

M. Haddad a également noté que des visites sont prévues prochainement par des responsables européens au Maroc, à leur tête le Commissaire européen chargé de la politique du voisinage, Olivér Várhelyi.

Il a en outre fait savoir qu’une activité sera organisée par la Chambre des représentants en partenariat avec des experts de la Commission européenne, en plus d’autres activités prévues par des partis politiques marocains au niveau de cette institution européenne.