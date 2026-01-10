CAN 2025 : La diaspora marocaine en France fête la victoire des Lions de l’Atlas sur les Champs Elysées

Portée par une ferveur intacte et une fierté assumée, la diaspora marocaine de France a été nombreuse, vendredi à Paris, à exprimer sa joie immense après la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Ni le froid mordant de cette soirée d’hiver ni les trottoirs détrempés des Champs-Élysées n’ont freiné l’élan des supporters marocains venus célébrer la victoire de leur équipe nationale face au Cameroun.

Dès le coup de sifflet final, des centaines de supporters ont convergé vers l’Arc de Triomphe, drapeaux marocains sur les épaules, maillots des Lions de l’Atlas fièrement arborés. Chants patriotiques et slogans à la gloire de la sélection nationale ont résonné jusque tard dans la soirée, portés par des groupes improvisés de jeunes, de familles et d’amis venus célébrer un exploit sportif vécu comme un moment historique.

«On ne pouvait pas rester chez nous », confiait Saoussen, une jeune étudiante venue du Val-de-Marne, accompagnée de sa sœur. «Il pleut, il fait froid, mais le Maroc est en demi-finale. Ça n’arrive pas tous les jours », a-t-elle déclaré à la MAP.

La qualification face au Cameroun, un adversaire redoutable, a donné une dimension particulière à la célébration.

«C’est une victoire de caractère», lançait Rachid, ingénieur de 34 ans, drapeau du Maroc noué autour du cou, relevant que « ce n’était pas évident de battre une équipe comme le Cameroun. Mais les Marocains étaient au rendez-vous ».

«Cette équipe nous ressemble : elle ne lâche rien, même sous la pluie !», ajoutait-il, l’air amusé.

Alors que la nuit avançait, les supporters ont continué de chanter, portés par l’enivrement de la victoire, mais surtout par une conviction désormais partagée : Aller en finale et hisser haut la Coupe.