CAN 2025: des supporters algériens à Lyon appellent à s’en prendre aux « Marocains et aux Juifs », la Préfète saisit la justice

La préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes signale à la justice au titre de l’article 40 des « propos incitants à la haine et à la violence » ainsi que des propos antisémites, tenus mardi soir, par un groupe de supporters algériens en marge du match de la CAN Algérie-RDC, a révélé la radio française Europe 1.

« Ouvrez les frontières qu’on puisse n*quer les Marocains et rajoutez aussi les Juifs », scandaient des supporters algériens, mardi soir à Lyon, après la victoire des Fennecs sur les Léopards de la RD Congo, à l’issue de matchs de prolongation.

🇫🇷🇩🇿| À Lyon, les Algériens célébrent leur match de CAN comme à leur habitude avec des slogans haineux anti-🇲🇦 et antisémites ✡️ « Ouvrez les frontières, qu’on puisse n*quer les Marocains et rajoutez aussi les Juifs » pic.twitter.com/PHrBMP6G6r — Morocco Intel (@MoroccoIntel) January 6, 2026

Depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations, la victoire des Fennecs en 8es de finale de la CAN Maroc 2025 et sa qualification en quart de finale ont donné lieu à des scènes de liesse, redoutés en France: débordements, tensions, jets de projectiles et de mortier sur les policiers

La préfecture de police de Paris a d’ailleurs pris un arrêté pour interdire tout rassemblement des supporters sur les « Champs Elysées. Une mesure qui pourrait être prolongée jusqu’à la fin de la compétition.

Au Maroc, l’hostilité du régime algérien contre le Maroc a débordé toutes les lignes et cassé tous les codes jusqu’à devenir un sujet de débat sur les plateaux télés de certaines chaînes internationales. Ses médias officiels ont été embrigadés pour diffuser les mensonges, les fake news et les déformations de la réalité avec une telle intensité que cela en devenait spectaculairement risible. Les médias algériens avaient déjà choqué le monde en s’interdisant de prononcer le mot Maroc quand il s’agit de citer le pays organisateur de la CAN ou le nom de la sélection nationale marocaine. Une honte absolue qui devrait figurer dans le livre Guinness des aberrations et des bassesses.

Au cours de cette CAN, ces médias officiels, traduisant l’aveuglement de leurs dirigeants, ont poussé leurs zèles morbides jusqu’à demander de criminaliser tout Algérien surpris en train de dire du bien du Maroc. La stratégie tous azimuts est de peindre en noir tout ce qui se passe au Maroc, de camoufler ses exploits et de le faire passer pour un pays aussi handicapé que l’Algérie.

Et c’est là où le bât blesse. Cette CAN aura été l’occasion pour un certain public algérien de découvrir la réalité du Maroc et des Marocains. En décalage total avec les préjugés négatifs de la propagande algérienne, la vraie réalité des Marocains est apparue dans les réseaux sociaux portée par certains citoyens algériens dont la spontanéité et la sincérité avaient provoqué une forme de choc thermique avec l’image que le régime algérien tentait de construire sur le Maroc.