Le pass vaccinal entre en vigueur le 21 octobre au Maroc et devient obligatoire.

Le pass sanitaire doit permettre à son détenteur d’accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, cafés, espaces fermés, commerces, salles de sport et de voyager.

Le gouvernement marocain a dû attendre que le nombre de personnes ayant reçu les deux doses de vaccin dépasse les 70% de la population cible pour généraliser le pass vaccinal à plusieurs activités du quotidien et à l’accès à l’espace public.

Les autorités marocaines introduisent aussi une condition pour la validité du pass vaccinal. Si au bout de six mois après la deuxième dose de vaccin anti-Covid-19, son détenteur ne se fait pas à nouveau vacciner, il deviendra “obsolète”, a déclaré le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb.

Le ministre marocain de la Santé n’exclut pas une nouvelle vague épidémique et appelle à accélérer la vaccination. “Nous sommes proches d’atteindre l’immunité collective au niveau national. Cependant, est-ce suffisant ? Le Maroc n’est pas isolé du reste du monde et on observe une inégalité dans la répartition des vaccins sur le plan international“, dit-il.

Depuis le début de l’épidémie le 2 mars 2020, le Maroc a enregistré plus de 942 000 cas dont 14 566 décès.