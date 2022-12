(Vidéos) Jack Lang: la victoire historique du Maroc est “le fruit de tout le travail inouï accompli par S.M le Roi”

A l’issue de la retransmission samedi du match Portugal Vs Maroc et la qualification de ce dernier la demi-finale du Mondial 2022, le président de l’Institut du Monde Arabe (IMA) s’est dit “très heureux” et “très reconnaissant”, adressant ses félicitations au Roi Mohammed VI.

“S.M le Roi doit être fier de son pays auquel il a donné une énergie, une impulsion et une force inouïes”, a déclaré à Atlasinfo M. Lang, qui a retransmis le match dans le grand auditorium de l’IMA en présence de centaines de supporters marocains.

“Cette victoire historique est le fruit heur de tout le travail d’un travail inouï accompli par le Roi, par son peuple”, a-t-il souligné au milieu d’une joie indescriptible des supporters. “Cette victoire est le fruit d”C’est une victoire de l’Afrique à laquelle S.M le Roi est tellement attaché. Une victoire pour le monde arabe aussi”, a affirmé M. Lang.

Eliminant le Portugal (1-0), le Maroc est devenu la première équipe africaine à se qualifier pour le dernier carré d’une Coupe du Monde.

Durant toute la retransmission, l’ambiance était bon enfant. Les nombreux supporters marocains ont vécu chaque instant du match avec une telle intensité, priant, chantant et clamant les Lions de l’Atlas.

La joie des supporters à la qualification du Maroc pour la demi-finale était belle à voir au milieu d’une forêt de drapeaux rouges frappés de l’étoile verte.