(Vidéo) Sky News tire à boulets rouges sur El Otmani pour ses “contradictions” et son “alignement sur le Hamas”

Dans son émission de décryptage très suivie, “Tonight avec Nadim”, diffusée sur la chaine Sky News Arabic, le présentateur se demande si le Secrétaire général du parti islamiste Justice et Développement (PJD) va démissionner de son poste de Premier ministre pour être en accord avec “ses flagrantes contradictions sur la crise au Proche-Orient et de son alignement sur le parti islamiste Hamas”, considéré par l’Europe et les Etats-Unis comme une organisation terroriste.

Le présentateur veut pour preuve le message de Saad Eddine El Otmani qu’il a adressé au chef du Hamas, Ismaël Haniyé, le félicitant pour “sa victoire écrasante sur l’entité sioniste”.

Rappelant dans son émission que Ismaël Haniyé a chaleureusement et nommément remercié l’Iran pour lui avoir fourni argent et armes pour attaquer Israël, Nadim Koreich s’interroge : “et qui va reconstruire Gaza ? Sûrement pas l’Iran qui a fourni les armes au Hamas mais qui ne donnera rien pour reconstruire. Qui alors ? Et ben, ce sont les autres, les Arabes ! ”

Pour Nadim Koteich, ce “cerveau idéologique déficient de Hamas et des Frères musulmans dont on retrouve la réplique chez le PJD et son Secrétaire général El Otmani, qui a signé il y a cinq mois l’accord tripartite de rétablissement des relations avec Israël et qui, aujourd’hui, félicite Hamas pour son écrasante victoire sur l’entité sioniste”.

L’ambassadeur d’israël au Maroc, Daniel Govrin, s’est pour sa part “surpris” par la déclaration de M. El Othmani, “qui a soutenu et félicité les organisations terroristes Hamas et Jihad islamique soutenues par l’Iran”.

“Quiconque soutient les alliés de l’Iran renforce son influence régionale. Le renforcement de l’Iran, qui sème la destruction dans les pays arabes et soutient le Front Polisario, n’est-il pas en contradiction avec les intérêts du Maroc et des pays arabes modérés?”, s’étonne Daniel Govrin dans un tweet.