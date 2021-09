Vers la nomination de Fathallah Sijilmassi au poste de Directeur général de la Commission de l’UA

L’information, révélé par le site Elpah, s’appuie sur des sources à l’Union africaine. Fathallah Sijilmassi aura à superviser toutes les directions de la Commission africaine.

Fathallah Sijilmassi est un économiste et diplomate de carrière. Directeur des relations commerciales internationales au ministère du Commerce extérieur marocain, de 1994 à 1999, il est chargé des négociations de l’accord d’association avec l’Union européenne et avec les États-Unis, ainsi que des négociations commerciales avec plusieurs partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux du Maroc.

Il est ensuite ambassadeur, chef de la mission du Maroc auprès des Communautés européennes et ambassadeur du Maroc chargé du Processus de Barcelone ainsi que du dialogue méditerranéen de l’OTAN. Il assure, au sein du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, les fonctions de directeur de la Coopération multilatérale (1999-2000) et de directeur des Affaires européennes (2001-2003).

Le 22 novembre 2004, il est nommé ambassadeur du Maroc en France, poste qu’il occupe jusqu’en décembre 2008. A son retour au Maroc, le roi Mohammed VI le nomme le 2 juillet 2009 directeur de l’Agence marocaine pour le développement des investissements (AMDI).

Enfin, en février 2012 à Bruxelles, Fathallah Sijilmassi est élu à l’unanimité, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée. Il avait assuré deux mandats à la tête de l’UpM.