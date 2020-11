Vaccin contre le coronavirus: Moncef Slaoui au coeur de la guerre secrète (Vidéos)

L’émission d’investigation de France 2, “Complément d’enquête”., a enquêté sur la course folle au vaccin contre le Covid-19, notamment celle engagée aux Etats-Unis sous le nom “Opération Warp Speed”, dirigée par le Marocain, Moncef Slaoui.

“Complément d’enquête” a pu suivre “Monsieur Vaccin” dans cette course de vitesse.

Après trente ans de carrière dans l’industrie pharmaceutique, Moncef Slaoui affiche 14 vaccins à son actif. Ce chercheur en immunologie mondialement respecté a même donné son nom à un centre de recherche.

Depuis le mois de mai 2020, le Dr Moncef Slaoui est officiellement aux commandes de la mission Warp Speed qui a des moyens considérables : 10 milliards de dollars (8,55 milliards d’euros). C’est Moncef Slaoui qui est chargé de sélectionner les six laboratoires bénéficiant de cette manne, ceux qui ont mis au point les six candidats-vaccins les plus prometteurs.