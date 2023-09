Vacanciers marocains tués: l’Algérie reconnait enfin être à l’origine des tirs

Face à un tollé international, l’Algérie a fini par sortir de son silence pour reconnaitre enfin être à l’origine des tirs qui ont tués mardi dernier deux vacanciers, un franco-marocain et un marocains, lors d’une sortie en mer à Saidia (nord-est du Maroc) entre amis à bord de jets-skis.

“Des tirs de sommation” ont été effectués mardi puis des “coups de feu tirés” sur des vacanciers marocains, dont deux ont été tués dans une zone frontalière maritime entre le Maroc et l’Algérie, a reconnu le ministère algérien de la Défense communiqué dimanche.

Ce grave incident a suscité la colère, l’émotion et une grande indignation sur les réseaux sociaux.

Le cadavre flottant de Billa Kassi, criblée de cinq balles, a été récupéré par la gendarmerie royale, avant que le corps d’Abdelali Mchiouer, l’autre victime tuée, est toujours en possession d’Alger qui refuse de le restituer à sa famille.

Bilal Kissi, Mohamed Kissi, Ismaïl Snabi et Abdelali Mchiouer sont respectivement trois Franco-Marocains et un Marocain résidant depuis 30 ans en France. Ces jeunes pères de familles ont fait l’objet, mardi 29 août, de tirs nourris de la part des garde-côtes algériens alors qu’ils s’étaient perdus en mer à bord de leurs jet-skis, dans l’espace maritime algérien limitrophe de la côte marocaine, près de Saïdia.

Bilal Kissi a été enterré jeudi dernier à Bni Drar (province d’Oujda), alors que son frère, Mohammed, a pu s’enfuir sur son jet-ski.

La famille des jeunes vacanciers, lâchement assassinés, a mandaté les cabinets d’avocats de Me Hakim Chergui (Barreau de Paris) et Me Ghizlane Mouhtaram (barreau de Casablanca) pour déposer plainte en France.

Les avocats ont été mandatés “afin que soit déposée sans délai une plainte pénale en France des chefs d’assassinat aggravé, de tentative d’assassinat aggravé, détournement de navire et non assistance à personne en danger”, indiquent les avocats dimanche dans un communiqué dont Atlasinfo a reçu copie.