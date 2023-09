La famille des vacanciers tués par des garde-côtes algériens dépose plainte en France

La famille des jeunes vacanciers, lâchement assassinés dans les eaux territoriales de l’Algérie le 29 août dernier, a mandaté les cabinets d’avocats de Me Hakim Chergui (Barreau de Paris) et Me Ghizlane Mouhtaram (barreau de Casablanca) pour déposer plainte en France, L’Algérie via son ministère algérien de la Défense a reconnu ce dimanche avoir été à l’origine des tirs.

Les avocats ont été mandatés “afin que soit déposée sans délai une plainte pénale en France des chefs d’assassinat aggravé, de tentative d’assassinat aggravé, détournement de navire et non assistance à personne en danger”, indiquent les avocats dimanche dans un communiqué dont Atlasinfo a reçu copie.

Selon les avocats, “la rupture des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République algérienne, à l’initiative de cette dernière, ne saurait justifier la commission du moindre crime et encore moins, l’impunité de ses auteurs”.

“Précisément, la rupture des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République algérienne, à l’initiative de cette dernière, ne saurait justifier la commission du moindre crime et encore moins, l’impunité de ses auteurs”, précisent-ils, expliquant que “c’est la raison pour laquelle, contraints par le mutisme des autorités algériennes, sur le territoire desquelles les assassinats ont eu lieu, ils n’ont pas d’autres choix que de recourir à la justice française pour que toute la lumière soit faite sur ce drame d’une cruauté sans nom”.

Par ailleurs, poursuit le communiqué, “conscients de l’immense émotion née du crime au Maroc et dans le monde, la famille KISSI appellent chacune et chacun d’entre nous au respect de leur souffrance, au recueillement, à la préservation de la dignité des manifestations de soutien, auxquelles elles sont hautement sensibles, ainsi qu’à la plus grande vigilance quant aux récupérations extrémistes de tous bords”.

“Elle sollicite enfin de toutes les parties concernées la plus grande des diligences afin de permettre la restitution à ses proches du corps d’Abdelali Mchiouer, actuellement sous main de justice en Algérie, et sa mise en terre, au Maroc, entouré de tous ceux qui l’ont connu et aimé, dans les plus brefs délais”, ajoute-t-on de même source.

Et de relever que “le seul combat légitime qui s’ouvre désormais est à la fois le plus noble et en même temps l’unique en mesure d’honorer les défunts et leur mémoire : celui de la vérité sur le crime et celui de la justice pour ses victimes”.

Le parquet marocain a ouvert une enquête sur les circonstances du décès d’un Franco-Marocain Bilal Kissi et d’un Marocain Abdelali Mchiouer, tués mardi par des tirs des garde-côtes algériens, lors d’une sortie en jet-ski entre amis à Saidia, une station balnéaire marocaine très prisée.

La France a confirmé la mort d’un Français d’origine marocaine et “l’incarcération d’un autre compatriote en Algérie dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants”.

“Le centre de crise du ministère et les ambassades au Maroc et en Algérie sont en contact étroit avec les familles de nos concitoyens” pour “leur apporter notre soutien”, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Le parquet de Paris a été “avisé par le Quai d’Orsay du décès d’un ressortissant franco-marocain à proximité des côtes algériennes”.

Un zodiac noir algérien est venu vers nous et a commencé à zigzaguer comme s’ils voulaient nous renverser”, a raconté le frère de Bilal qui a pu s’enfuir. “Ils ont tiré sur nous, ont tué mon frère et mon ami. Ils ont arrêté mon autre ami.”

“On a enterré un frère et on veut récupérer le cadavre d’Abdelali, notre cousin pour l’enterrer dignement et que sa mère puisse avoir le coeur apaisé”, a déclaré pour sa part un cousin de Bilal Kissi, dans une vidéo du site Al Omk.

L’Algérie a rompu unilatéralement ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d'”actes hostiles”, une décision “complètement injustifiée”, avait dénoncé Rabat.