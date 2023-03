USA: le porte-parole du département d’État, Ned Price, quitte ses fonctions

Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que M. Price occupera un nouveau poste auprès du secrétaire d’État.

Price a prêté serment en tant que porte-parole le 20 janvier 2021, le jour de l’investiture du démocrate Joe Biden en tant que président. Il a tenu plus de 200 réunions d’information avec des journalistes et il était le “visage et la voix” de la politique étrangère des États-Unis, a indiqué le diplomate américain.

Ned Price “a aidé le gouvernement américain à défendre et à promouvoir la liberté de la presse dans le monde entier et a donné l’exemple de la transparence et de l’ouverture que nous prônons dans d’autres pays”, a relevé M. Blinken, qui n’a pas encore divulgué le nom du successeur de M. Price.