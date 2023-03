La fonte des glaces entraîne des vagues plus puissantes dans la mer d’Okhotsk (étude)

Le réchauffement climatique a largement contribué au rétrécissement de la glace de mer et de la banquise, a révélé l’étude menée par l’Institut nippon de recherche en génie civil pour la région froide (CERI) basé à Sapporo.

La diminution continue de la glace de mer et de la glace dérivante rendra nécessaire de fournir des prévisions à long terme plus précises pour les vagues et les dommages éventuels causés par les hautes vagues, note la même source.

Shinsuke Iwasaki, chercheur de l’équipe portuaire et côtière du CERI, a utilisé trois types de données d’observation fournies par le Japon, les États-Unis et l’Europe pour effectuer des simulations de vagues au cours des 40 dernières années dans la mer d’Okhotsk.

La glace de mer et la glace dérivante peuvent naturellement amortir la force des vagues. Cependant, la fonte des glaces pourrait réduire la pression au niveau de la mer, entraînant des vents de surface plus forts dans les zones environnantes, prévient Iwasaki.