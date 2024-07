« Toubkal Adventure Girls 2024 »: 18 jeunes filles réussissent l’aventure de l’ascension du mont Toubkal

S’inscrivant dans le cadre du Projet « Empowerment Girls », porté par l’association Delta Evasion, « Toubkal Adventure Girls » vise à encourager le développement personnel des jeunes filles et renforcer leur leadership et leur confiance en elles-mêmes.

Ces 18 participantes marocaines, qui ont réussi l’exploit de l’ascension du plus haut sommet du Maroc et de l’Afrique du Nord, ont été sélectionnées parmi 100 jeunes filles, âgées entre 14 et 22 ans, bénéficiaires du projet « Empowerment Girls » visant à renforcer l’autonomisation des filles à travers diverses activités.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’association Delta Evasion, l’alpiniste marocaine de renommée, Bouchra Baibanou, a indiqué que « Toubkal Adventure Girls » vise à aider les jeunes filles à surmonter les obstacles qui se dressent sur leurs chemins, à devenir plus autonome et à croire en leurs capacités.

Mme Baibanou, célèbre pour ses exploits mondiaux en tant qu’alpiniste, a mis l’accent sur la symbolique de l’aventure de l’ascension du mont Toubkal pour ces jeunes filles.

« Cette ascension vise à montrer à ces jeunes filles que rien n’est impossible dans la vie, et qu’avec de la volonté et de la persévérance, elles seront capables de réaliser leurs rêves et leurs objectifs dans la vie », a-t-elle expliqué.

Dans une déclaration similaire, Farah Ait Ahmad, une jeune participante issue de la commune rurale Izaren (province d’Al Haouz), a relevé avoir pris part pour la première fois à cette aventure, même si elle réside dans une commune proche du mont Toubkal.

Cette jeune participante, qui représente l’association « Education For All », liée par un partenariat avec l’association Delta Evasion, a souligné que cette aventure a été bénéfique pour les jeunes filles, notamment en termes de patience, de persévérance et de dépassement de soi.

Lancé en octobre 2023, en partenariat avec l’association La Guilde, l’Agence française de Développement (AFD) et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Projet « Empowerment Girls » a bénéficié à quelque 100 filles âgées entre 14 et 22 ans, issues de plusieurs régions du Maroc.

Depuis son lancement, ces filles ont profité d’ateliers de renforcement des compétences en leadership, confiance en soi et esprit d’équipe.

Les bénéficiaires ont également suivi des formations pratiques dans différents domaines, notamment la rédaction de CV, la préparation aux entretiens et les stratégies de recherche d’emploi.

Le sport occupe une place importante dans ce projet, avec des séances d’entraînement variées incluant des tournois de football, des randonnées, des sessions d’escalade et l’ascension de sommets du Maroc.

Cette initiative vise également à encourager le développement personnel des jeunes filles grâce à leur participation active dans de nombreux domaines, à travers des ateliers, des formations et des activités sportives.

Créée en 2009, l’association Delta Evasion est affiliée à la Fédération Royale Marocaine de Ski et des Sports de Montagnes. Elle organise depuis 2018 des boots camp girls, qui ont bénéficié à plus de 200 jeunes filles âgées entre 13 et 18 ans.