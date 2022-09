A deux jours du rendez-vous mouride “le Grand Magal”, les Sénégalais commencent à affluer sur Touba

A deux jours du Grand Magal, Touba vit déjà au rythme de l’événement, les fidèles sénégalais commencent à affluer sur la ville du pays et de l’étranger pour célébrer la mémoire du chef religieux, Cheikh Ahmadou Bamba (khadimou al-rassoul). Les commerçants ont pris également leurs quartiers aux environs de la grande mosquée et sur les grandes artères de la ville. Cette année, la 128-ème édition du grand Magal sera marquée par l’organisation de plusieurs activités en rapport avec cet événement religieux qui rassemble des centaines de milliers de disciples de la confrérie mouride. Les conférenciers et panélistes disserteront sur “l’unité des musulmans”, un thème qui vient à son heure, selon Serigne Cheikh Mbacké Niang, vice-président de la commission culturelle du comité d’organisation du Grand Magal de Touba. “Le dahira Rawdu-r-rayàhin dirahine”, en collaboration avec le comité d’organisation, tient des activités avant, durant et pendant l’évènement. Dans lesquelles activités, il y a des émissions télévisées et radiophoniques, a-t-il dit, ajoutant que “toutes les interventions tournent autour de ce thème. Cette année, nous avons retenu l’unité des musulmans. C’est le thème central des émissions”.

“Trois types de conférences publiques sont retenus pour cette année. Les unes, seront animées dans les quartiers la veille de la célébration du Magal”, a-t-il précisé, notant que “les intervenants sont différents d’obédiences, en l’occurrence des dianes, des mourides ou des membres des associations religieuses. La nuit, c’est la grande conférence”. Par ailleurs, le comité d’organisation présidé par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, multiplie les rencontres avec les différentes commissions et avec l’administration pour une assurer une meilleure organisation du Magal. Ainsi, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a présidé, lundi à Touba, une réunion d’évaluation des engagements pris par le gouvernement. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la région de Diourbel, lbrahima Fall, est revenu sur les engagements pris par les différents services impliqués dans l’organisation du Magal. “Pour le secteur de la santé, 95 % des engagements ont été respectés. Mieux, le nombre d’ambulances a été augmenté par le ministre de la Santé qui l’a porté à 25. Pour le volet hygiène, les lieux ciblés ont été désinfectés à 100 %. Pour le cadre de vie, c’est un pourcentage de 100 % réalisé et cela a été rendu possible grâce à la journée de nettoiement du 29 août passé”, a-t-il affirmé.

“En ce qui concerne le volet hydraulique, c’est un taux de réalisation de 84 %. Pour l’assainissement, c’est un taux de 90 %”, a-t-il poursuivi, notant que pour les secteurs du commerce et de l’élevage, les stocks sont disponibles et les contrôles se font de façon inopinée”. De son côté, le maire de la ville de Touba, Abdoul Ahad Ka, a indiqué que toutes les doléances formulées à l’endroit de la collectivité territoriale ont été satisfaites, louant la parfaite collaboration entre la mairie et les services impliqués dans le Magal. “95 % des doléances soumises à la collectivité territoriale dans le cadre de la lutte contre les inondations ont pu se faire”, a-t-il rassuré.

Les autorités sénégalaises avaient pris une batterie de mesures pour la tenue dans les meilleures conditions du Grand Magal de Touba, un événement pour lequel affluent des milliers de pèlerins venant de tout le pays de la Teranga, des pays voisins ainsi que la diaspora sénégalaise.

Le Magal de Touba, la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal, commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, dit Serigne Touba, en 1895.

Pays réputé pour sa tolérance religieuse, le Sénégal compte plus de 90% de musulmans, adhérant pour la plupart à l’islam soufi, représenté par différentes confréries, dont celle des mourides est l’une des principales.