Egypte : l’inflation grimpe de 15,3% en rythme annuel en août

Sur une base mensuelle, ce taux a augmenté de 0,5% en août, par rapport à juillet de l’année en cours, a-t-on ajouté.

Dans le détail, les prix de la filière des aliments et boissons étaient stables en août dernier, les prix des transports et communications ont augmenté de 1,6% sur une base mensuelle et le secteur de l’habillement et des chaussures a enregistré une augmentation de 1%, tandis que le département des soins et de la santé a connu une hausse de 0,6%.

Sur une base annuelle, la filière des aliments et boissons a dominé les taux d’inflation, avec une hausse de 24,3 % en août dernier, par rapport à août 2021, celui de l’habillement et chaussures a enregistré une augmentation de 11,1%, le secteur du logement, l’eau, l’électricité, le gaz et le carburant a connu une hausse de 6,1%, le taux d’inflation des prix des soins a grimpé de 6,8 %, tandis que celui des transports et communications a atteint 16,5 %.