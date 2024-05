Élections municipales de Londres

Les habitants de la ville voteront également pour élire les membres de l’Assemblée de Londres, l’organe chargé d’assurer le contrôle de l’action du maire.

Mode de scrutin

Environ six millions d’électeurs inscrits choisiront qui dirigera la capitale pour les quatre prochaines années.

Cette année, un nouveau mode de scrutin, uninominal majoritaire à un tour, similaire à celui utilisé pour les élections législatives britanniques, sera mis en place.

Lors des élections précédentes, les électeurs pouvaient faire un premier et un second choix pour le maire, mais cette fois-ci, ils n’auront qu’une seule voix.

Les candidats

Les candidats à la mairie de Londres ont été officiellement annoncés le jeudi 28 mars, il s’agit du maire travailliste sortant, Sadiq Khan, qui se présente pour la troisième fois. Son principal adversaire est la candidate conservatrice Susan Hall, qui a dirigé le groupe conservateur à l’Assemblée de Londres entre 2019 et mai 2023.

Parmi les autres candidats figurent Zoe Garbett du parti vert, Rob Blackie des libéraux-démocrates, qui s’est déjà présenté à l’Assemblée de Londres, et Howard Cox du parti réformiste.

Huit autres candidats ont déclaré qu’ils se présentaient, dont Amy Gallagher du Parti social-démocrate, Femy Amin du Parti pour la protection des animaux, Nick Scanlon de Britain First, Brian Rose du London Real Party, ainsi que les candidats indépendants Natalie Campbell, Tarun Ghulati, Andreas Michli et le candidat satirique Count Binface.

Les pouvoirs du maire de Londres

Le maire agit en tant qu’autorité stratégique pour Londres et fixe le budget de la « Greater London Authority » (GLA), sous réserve de l’approbation de l’assemblée. Il a des responsabilités dans plusieurs domaines clés dans le but de promouvoir l’amélioration de l’environnement, ainsi que le développement économique et social.

Le maire doit élaborer des stratégies en matière de transport, de développement économique, de santé, de logement, de planification, d’environnement et de culture. Mais le maire n’a de responsabilités exécutives qu’en matière de transports, de développement économique et de logement. Dans les autres domaines politiques, le maire met en œuvre ses stratégies en organisant des partenariats et en fournissant des financements.

L’une des principales fonctions du maire est de superviser Transport for London (TfL), la société en charge des transports publics dans la capitale.

Une autre responsabilité importante du maire est de produire le London Plan – une stratégie de développement spatial qui définit la façon dont Londres se développera sur une période de 20 à 25 ans.

Il a également le pouvoir de créer des sociétés de développement municipales (MDC) pour favoriser la réhabilitation urbaine dans des zones spécifiques.

Il est par ailleurs chargé de définir l’orientation stratégique et les priorités de la police de Londres (Met) par l’intermédiaire de l’Office for Policing and Crime. Les décisions opérationnelles restent du ressort du commissaire de la police métropolitaine, qui est nommé par le ministre de l’Intérieur après consultation du maire.

C’est aussi le maire qui fixe le budget de la Met en concertation avec le commissaire. Il dispose de pouvoirs similaires sur les services de pompiers (LFB).

Enfin, le maire agit en tant que « porte-parole de Londres », à la fois dans le débat public et dans les négociations avec le gouvernement central, par exemple pour obtenir des financements supplémentaires.

Budget, sources de revenus et dépenses

La GLA dispose d’un budget annuel pour les dépenses courantes avoisinant les 20 milliards de livres. Dans le budget 2024/25, la moitié (9,6 milliards de livres) a été allouée à TfL. Le deuxième poste de dépenses le plus important est le maintien de l’ordre, avec 4,8 milliards de livres allouées.

La GLA est financée par une combinaison de subventions du gouvernement central, de taxes sur les entreprises, d’impôts locaux, ainsi que d’autres taxes et redevances. Elle reçoit également de l’argent sur les revenus de TfL.

L’assemblée de Londres

L’Assemblée de Londres est composée de 25 membres : 11 représentent l’ensemble de la capitale et 14 sont élus par les circonscriptions de Londres.

Les membres de l’Assemblée demandent au maire de rendre des comptes en examinant ses stratégies, ses décisions et ses actions pour s’assurer qu’elles sont dans l’intérêt du public. Ils défendent les préoccupations des Londoniens en enquêtant sur des questions importantes et en faisant pression pour que des changements soient apportés à la politique nationale, municipale ou locale.

Ils ont également le pouvoir de rejeter des stratégies et d’apporter des modifications aux budgets lorsque les deux tiers des membres de l’assemblée sont d’accord.

Ils travaillent au sein de commissions qui examinent les politiques du maire et vérifient leur efficacité. Les commissions fonctionnent de la même manière que le système parlementaire.