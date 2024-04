Le gouvernement fédéral américain installe un comité de conseil sur l’utilisation de l’intelligence artificielle

Le nouveau comité aidera les autorités à lutter contre les perturbations liées à l’IA qui peuvent « avoir un impact sur la sécurité nationale ou économique, la santé publique ou la sûreté », a indiqué le département américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

Le président Joe Biden a chargé le secrétaire général du département, Alejandro Mayorkas, de mettre en place cet organe consultatif composé de 22 membres.

« Le conseil aidera le département de la Sécurité intérieure à rester à l’avant-garde des menaces en constante évolution posées par des acteurs étatiques hostiles et à renforcer notre sécurité nationale », a précisé le communiqué.

L’IA peut être utilisée par des forces hostiles pour permettre des attaques plus rapides et à plus grande échelle contre des cibles telles que les pipelines, les chemins de fer et d’autres infrastructures stratégiques, a averti le document.

L’organe se réunira pour la première fois au début du mois de mai et formulera des recommandations pour l’adoption en toute sécurité de l’IA « dans les services essentiels dont les Américains dépendent chaque jour », selon la même source.