Sahara marocain: le Roi remercie les dirigeants des pays du Golfe pour leur total soutien

Le Roi Mohammed VI a adressé des messages de remerciements aux dirigeants des Etats du Golfe, pour le soutien clair à la marocanité du Sahara, exprimé lors de la 42è session du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe (CCG), tenue à Ryad sous la présidence de l’Arabie Saoudite.

Le Roi leur a réaffirmé « la volonté constante du Royaume et sa position totale et permanente aux côtés de ses frères dans les pays du Golfe arabe, une position qui transcende tout calcul étriqué ou intérêt conjoncturel et qui puise sa source de sa forte conviction de l’unité de la communauté du destin et que sa sécurité et sa stabilité sont intimement liées à leur sécurité et stabilité ».