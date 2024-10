Procédures douanières et lutte contre la fraude au Maroc : principaux chantiers prévus pour l’année 2025

1. Fiscalité douanière et mobilisation des recettes :

• La mise en place d’un dispositif de marquage des produits pétroliers afin de répondre aux enjeux fiscaux liés aux hydrocarbures et de prévenir les diverses formes de fraude ;

• Le lancement des travaux d’instauration d’une taxe carbone en vue d’adapter la fiscalité et la réglementation douanières aux enjeux climatiques ;

• L’adaptation du cadre juridique relatif aux pierres précieuses et la mise à niveau des métiers de la garantie des métaux précieux ; • L’initiation de la réforme de certaines dispositions du code de recouvrement des créances publiques, notamment ceux se rapportant aux frais de recouvrement (articles 90 et 91).

2. Facilitation, partenariat et accompagnement des projets structurants :

• La mise en place de nouveaux supports déclaratifs adaptés au commerce électronique, en plus de l’adaptation et la révision des principaux supports déclaratifs existants ;

• L’amélioration du programme de catégorisation des opérateurs économiques moyennant la révision du référentiel de l’audit et l’enrichissement du package des facilités offertes aux opérateurs, en plus de l’extension du programme à d’autres organismes partenaires et la signature des accords de reconnaissance mutuelle avec d’autres pays ;

• L’accompagnement de la mise en service du nouveau port Nador West Med et ce, à travers la mise en place d’une organisation et des procédures adaptées au démarrage progressif du port, en concertation avec l’autorité portuaire ;

• La poursuite de l’accompagnement du port de Tanger-Med dans ses projets d’extension et de modernisation en adaptant l’organisation et les procédures aux objectifs d’évolution du port, notamment la digitalisation de l’ensemble des démarches portuaires et la sécurisation des circuits de marchandises.

3. Lutte contre la fraude et contribution à la protection, à la sécurité et à la préservation de la santé des consommateurs :

• L’implémentation d’un module de sélectivité pour la déclaration sommaire, visant à orienter le contrôle a priori. De plus, une modification de l’arrêté du ministre des finances n°1319-77 du 31 octobre 1977 est envisagée pour rendre obligatoire l’annexion du pli cartable à la déclaration sommaire ;

• L’adoption d’une solution de Tracking des ensembles routiers et conteneurs. Ce dispositif vise à renforcer le contrôle des opérations de transit et à assurer la sécurité des flux au sein des enceintes portuaires ;

• L’utilisation des outils de l’intelligence artificielle pour prédire les risques de fraude douanière notamment par une analyse des énonciations des déclarations douanières et l’interprétation des images du scanner.

4. Développement de la coopération internationale :