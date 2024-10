« Careers in Morocco » à Paris : des compétences marocaines en Europe explorent les opportunités d’emploi dans le Royaume

Organisée à l’initiative du portail et forum de recrutement « Careers in Morocco », cette journée a été l’occasion pour de nombreuses entreprises et organismes employeurs présents d’identifier « les profils pointus » dont ils sont à la recherche et d’entamer des procédures de recrutement.

Plusieurs jeunes diplômés et d’étudiants en fin de cycle sont venus se renseigner sur les opportunités offertes auprès de ces entreprises, parmi les plus importantes du Maroc, et passer des entretiens de recrutement sur place.

Dans une déclaration à la MAP, Hamza Idrissi, membre fondateur de « Careers in Morocco », a souligné que cette édition du Forum à la capitale française offre aux diplômés marocains de l’Hexagone et dans d’autres pays européens la possibilité de s’informer sur les opportunités de carrière qu’offre le marché du travail marocain et de tisser des liens directs avec les acteurs économiques marocains de premier plan.

« +Career in Morocco+ est une initiative lancée il y a environ 17 ans, née d’un constat simple : de nombreux Marocains ayant étudié et travaillé à l’étranger souhaitent retourner au Maroc, mais rencontrent des difficultés à intégrer le marché de l’emploi », a-t-il fait savoir.

« Nous avons donc commencé à organiser ce type de rencontres afin de faciliter les liens et les contacts entre les talents à la recherche d’opportunités professionnelles au Maroc et les employeurs marocains », a-t-il ajouté.

Des participants à ce forum ont, quant à eux, mis en avant l’importance de telles rencontres, qui offrent aux Marocains résidant à l’étranger l’occasion de mieux connaître les opportunités du marché de l’emploi au Royaume.

Ils ont aussi exprimé leur volonté et détermination de participer activement à la dynamique économique et au processus de développement que connaît leur pays d’origine.

« Careers in Morocco » est à la fois un portail et un forum des compétences marocaines du monde qui s’organise à Dubai, Paris, New York, Boston, Londres et Montréal et qui est axé sur les opportunités de carrière, d’entreprenariat et d’investissement au Maroc.

Les Forums « Careers in Morocco » sont devenus au fil des ans un « rendez-vous incontournable » et une référence pour les compétences marocaines en Europe à la recherche d’opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat au Maroc, selon les initiateurs.