Plus de 20 morts dans deux crashs d’hélicoptères de l’armée ougandaise

L’hélicoptère s’est écrasé, lundi, tuant 22 personnes, dont trois militaires de la RDC, selon une source au sein de l’armée engagée en Ituri, qui n’a pas donné plus de détails sur les causes, le nombre de passagers à bord et celui de survivants.

Mardi, un autre hélicoptère appartenant à l’armée ougandaise, s’est écrasé dans la zone frontalière de Kabarole entre les deux pays, lors des opérations conjointes entre les deux armées pour traquer les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe rebelle, selon des médias. Selon le service de presse de l’armée de la RDC, l’hélicoptère a percuté les fils conducteurs du courant électrique avant de s’écraser. Cet accident a coûté la vie à un soldat ougandais et à un soldat de la RDC, a indiqué, mardi soir, Mak Hazukayi, porte-parole des opérations militaires conjointes entre les deux pays.

Depuis l’année dernière, les armées de la RDC et de l’Ouganda ont lancé des opérations militaires conjointes dans le nord-est de la RDC pour traquer les rebelles ADF.