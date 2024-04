Présidentielle US : Trump devance Biden dans sept États-clés (sondage)

Le magnat de l’immobilier prend le meilleur sur Biden en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Wisconsin, révèle un sondage réalisé par l’Emerson College et la Gazette du Congrès « The Hill ».

« La part des électeurs indécis a diminué et Biden a gagné du terrain en Géorgie et au Nevada, réduisant ainsi l’écart, tandis que Trump a conservé un léger avantage sur le candidat démocrate dans les États-clés », a noté Spencer Kimball, directeur exécutif de l’Emerson College Polling.

Biden et Trump ont chacun franchi le seuil requis des délégués pour devenir les candidats de leur parti respectif, ouvrant la voie à un nouveau duel après celui de 2020.

Le sondage a été mené du 25 au 29 avril auprès de 1.000 électeurs inscrits avec une marge d’erreur de plus ou moins 3%.

Selon plusieurs analystes, l’élection présidentielle américaine va se jouer dans les États-clés « swing states », qui basculent d’une élection à l’autre dans le camp démocrate ou dans le camp républicain.