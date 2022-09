La première édition du festival du livre anglais à Marrakech “Marrakech English Book Festival”, du 25 au 27 novembre

Marrakech abritera du 25 au 27 novembre prochain la première édition du festival de Marrakech du livre anglais “Marrakech English Book Festival”.

Un communiqué de l’association du festival indique que cette manifestation est organisée en collaboration avec “the British Business Association”, “the British Moroccan Society”, “the British Academy School”, l’université Cadi Ayyad, la librairie Calliope et d’autres partenaires. Cette première session accueillera d’éminents écrivains et hommes de lettres britanniques comme Richard Hamilton, James Von Leyden, Saeida Rouass, Barnaby Rogerson ainsi que les deux traductrices Lulu Norman et Marcia Lynx Qualey et l’auteure libanaise Anissa Helou, précise l’association.